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Güney Afrika, İsrail Aleyhine Soykırım Davasını Sürecek

Güney Afrika, UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının devamı için başvuracak.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:37
Güney Afrika, İsrail Aleyhine Soykırım Davasını Sürecek

Güney Afrika'dan UAD'ye Başvuru Planı

Güney Afrika hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde İsrail aleyhine açılan soykırım davasının hızla devam etmesi için gerekli adımları atacağını duyurdu.

Dava Süreci ve Amaç

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, UAD'ye bir dilekçe sunulacağı ve İsrail'in Filistin topraklarında soykırım suçu işlediğine dair somut delillerin sunulması hedefleniyor. Açıklamada, "Bu dava, mahkeme bir karar verene kadar devam edecektir. Dava sürecinde, İsrail'in mahkemenin verdiği geçici emirlere uyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Küresel Destek ve Başvurular

Ayrıca, bu davanın Orta Doğu'da barış sağlama çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Türkiye, Nikaragua, İspanya, Meksika ve Kolombiya gibi birçok ülkenin davaya müdahil olduğu hatırlatıldı. Güney Afrika'nın, davanın devamı için 28 Ekim tarihine kadar mahkemeye başvuruda bulunması gerekmektedir.

İsrail'in Tepkisi

ABD merkezli Axios haber platformunun bildirdiğine göre, İsrail, ABD Kongresi üyeleriyle temas ederek, kendisi aleyhine UAD'de soykırım davası açan Güney Afrika'ya baskı yapılmasını istemiştir. Habere göre, İsrailli yetkililer, Kongre üyelerinden Güney Afrika'nın bu yolda devam etmesi halinde olası sonuçlarını belirtmelerini talep etmiştir.

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