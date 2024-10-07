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Güney Afrika, İsrail'e Karşı Soykırım Davasında Yeni Belgeler Sunacak

Güney Afrika, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında yeni delilleri Uluslararası Adalet Divanı'na sunmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:15
Güney Afrika, İsrail'e Karşı Soykırım Davasında Yeni Belgeler Sunacak

Güney Afrika, Soykırım Davasında Yeni Adımlar Atıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde İsrail aleyhine yürüttüğü soykırım davası için mahkemeye yeni deliller sunma hazırlığında. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu delillerin ekim ayının ilerleyen günlerinde sunulacağı belirtildi.

Davaya Yönelik Detaylı Dilekçe Sunulacak

Ramaphosa, davaya ilişkin olarak "Dilekçe, İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini kanıtlamak amacıyla ayrıntılı deliller sunulmasını içerecek. Ayrıca, mahkemenin verdiği geçici emirlerin acilen uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gazze’deki Acılar ve Ateşkes Çağrısı

Açıklamada, Orta Doğu'da artan gerilimin endişe verici bir hal aldığına dikkat çekildi. Gazze halkının yaşadığı zorlukların sona ermesi ve insani yardımların ilerleyebilmesi için derhal bir ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Lübnan ve Sivillerin Maliyeti

Ayrıca, İsrail'in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik iddia edilen hedefli saldırılarına atıfta bulunularak, "Bu tür saldırıların en büyük bedelini yine sivil halk ödüyor." denildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası toplumun Gazze ve Batı Şeria'daki şiddet olaylarını sonlandırma çabalarını artırması gerektiği kaydedildi. Ramaphosa, 7 Ekim saldırıları sonrasında olduğu gibi, Güney Afrikalıları yerdeki barış ve adaletin savunuculuğunu sürdürmeye çağırdı. Ayrıca, her türlü ırkçılğa ve hoşgörüsüzlüğe karşı durulması gerektiğine özel olarak vurgu yapıldı.

Adalet Arayışı ve Barış Çabaları

Güney Afrika’nın, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir çözüm sağlama çabalarına destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

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