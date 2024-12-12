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Güney Afrika, İsrail'i Suriye'ye Saldırılardan Kaçınmaya Çağırdı

Güney Afrika, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına son vermesini ve barış için fırsat tanımasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:06
Güney Afrika, İsrail'i Suriye'ye Saldırılardan Kaçınmaya Çağırdı

Güney Afrika'dan İsrail'e Suriye Uyarısı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını talep etti.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başkent Pretorya'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izlediğini kaydetti.

Lamola, Suriye krizinin barışçıl çözümü konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederek, "Eğer bu kriz çözümsüz kalırsa, tüm Orta Doğu bölgesini daha fazla siyasi ve ekonomik kaosa sürükleyebilir," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından duyduğu endişeyi vurgulayan Lamola, "İsrail, Suriye'ye saldırmaktan kaçınmalı ve Suriye halkına mevcut durumdan kurtulmaları için gereken alan ve fırsatları sunmalıdır," dedi.

Ayrıca, Lamola, Güney Afrika'nın Suriye krizine askeri çözümlerin yetersiz olduğuna inandığını belirterek, "Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk ve BM Şartı açısından saygı gösterilmelidir," diye ekledi.

Guterres: "Afrika'nın Güvenlik Konseyi'nde Sandalyesi Olmaması Kabul Edilemez"

Guterres, Suriye'deki rejimin sona ermesinin dünyaya umut verdiğini aktararak, "BM, azınlıkların haklarına saygı gösteren kapsayıcı bir siyasi süreçle iktidar geçişini desteklemeye kararlıdır," dedi ve Suriye halkının kendi kaderini seçme hakkına inancını vurguladı.

Guterres, ayrıca, Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığının Afrika için önemine dikkat çekerek, "Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde tek bir daimi sandalyesinin olmaması asla kabul edilemez," dedi.

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