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Güney Afrika, İsrailli Bakan Smotrich'in Batı Şeria İlhak Açıklamalarını Kınadı

Güney Afrika, İsrail Bakanı Smotrich'in Batı Şeria'nın ilhakı açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:20
Güney Afrika, İsrailli Bakan Smotrich'in Batı Şeria İlhak Açıklamalarını Kınadı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki ifadelerini kınadı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in Batı Şeria'nın ilhakı için talimatlar verdiğine dair beyanlarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İsrail hükümetinin uzun zamandır işgal altındaki Batı Şeria'yı kalıcı olarak ele geçirmenin yollarını aradığı" belirtilirken, bu durumun uluslararası topluma âtıl bir yanıt gerektirdiği ifade edildi.

Ayrıca, "İsrail hükümetinin kışkırtıcı politikaları ve eylemleri aşırıdır. Güney Afrika, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı ilhakına ve yerleşim genişlemesine karşıdır" denildi.

Smotrich'in açıklamalarının barış çabalarına ve "iki devletli çözüm" arayışlarına olumsuz etki ettiği ifade edilerek, Güney Afrika'nın, tüm ilgili BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik somut adımlar atılmasını talep ettiği vurgulandı.

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için gereken zamanın geldiğini savunmuştu. Özellikle, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, bu süreci hızlandıracak bir "fırsat" olduğunu belirtmişti.

27 Ekim'de Kudüs'te gerçekleştirilen bir konferansta da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" yönünde çağrılarda bulunmuş ve yeni yerleşimlerin kurulması ile Filistinlilerin bölgeden sürülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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