Güney Afrika, Lübnan ve İsrail Arasındaki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Ülke, bu önemli adımı atarak tüm tarafları ateşkes anlaşmasına harfiyen uymaya çağırdı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti, dün yürürlüğe giren İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu hayati öneme sahip gerginliği azaltma eylemi, diplomasinin üstünlüğünü vurgulamakta ve sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların neden olduğu insani acıları önemli ölçüde hafifletmektedir," ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ateşkesin kalıcı bir barışla sonuçlanacağı umudu da taşınmakta. Ayrıca, "Güney Afrika, Gazze'de de bir ateşkes anlaşması sağlanması çağrısında bulunuyor," denildi.

Ateşkesin bölgedeki gerginliği azaltmasının beklendiği açıklamada, Güney Afrika'nın Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Bilindiği gibi, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.