DOLAR
34,63 -0,05%
EURO
36,57 -0,51%
ALTIN
2.935,53 0,05%
BITCOIN
3.331.222,86 0,13%

Güney Afrika, Lübnan ve İsrail Arasındaki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Güney Afrika, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesi destekleyerek, tüm tarafların anlaşmaya tam uyması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 00:44
Güney Afrika, Lübnan ve İsrail Arasındaki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Ülke, bu önemli adımı atarak tüm tarafları ateşkes anlaşmasına harfiyen uymaya çağırdı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti, dün yürürlüğe giren İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu hayati öneme sahip gerginliği azaltma eylemi, diplomasinin üstünlüğünü vurgulamakta ve sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların neden olduğu insani acıları önemli ölçüde hafifletmektedir," ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ateşkesin kalıcı bir barışla sonuçlanacağı umudu da taşınmakta. Ayrıca, "Güney Afrika, Gazze'de de bir ateşkes anlaşması sağlanması çağrısında bulunuyor," denildi.

Ateşkesin bölgedeki gerginliği azaltmasının beklendiği açıklamada, Güney Afrika'nın Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Bilindiği gibi, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İtalya, Gazze'ye 40 Ton İnsani Yardım Gönderdi
2
İsrail Miras Bakanı Eliyahu: Hizbullah Teslim Olmadı, Ateşkes Anlaşması İyi Değil
3
Güney Afrika, Lübnan ve İsrail Arasındaki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı
4
Bülent Turan: 'Kayyum Eleştirileri Tehlikeli ve Yanlış'
5
İngiltere'de PKK Operasyonunda 7 Gözaltı: Olay Yerinde Gelişmeler
6
FIFA ve Katar'dan 50 Milyon Dolarlık Sosyal Destek Projesi

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı