DOLAR
34,31 0,14%
EURO
36,55 0,77%
ALTIN
2.896,06 2,49%
BITCOIN
2.845.467,12 -4,75%

Güney Afrika Medya Enstitüsü, Mozambik'te 2 Portekizli Gazetecinin Sınır Dışı Edilmesini Kınadı

MISA, Mozambik'teki seçim sonrası protestoları takip eden 2 Portekizli gazetecinin sınır dışı edilmesine büyük endişe duydu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:49
Güney Afrika Medya Enstitüsü, Mozambik'te 2 Portekizli Gazetecinin Sınır Dışı Edilmesini Kınadı

Güney Afrika Medya Enstitüsü'nden Sert Kınama

Güney Afrika Medya Enstitüsü (MISA) Mozambik Şubesi, genel seçim sonuçlarına karşı gerçekleştirilen gösterileri haberleştiren 2 Portekizli gazetecinin sınır dışı edilmesini kınadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, MISA, Portekiz televizyon kanalı Correio de Manha tarafından Mozambik'teki seçim sonrası gösterileri izlemek amacıyla gönderilen gazetecilerden Alfredo Leite ve Marc Ricardo Silva için endişelerini dile getirdi. Açıklamada, Mozambik yetkililerinin gazetecileri havaalanına kadar eşlik ettiğini ve Londra'ya giden uçaklarına bindirildiğini bildirdi.

MISA'nın yaptığı açıklamada, "Mozambik hükümetinin seçim sonrası krize yönelik etkili çözümler bulmak yerine gazetecileri taciz etmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazetecilerin sınır dışı edilmesi, Mozambik hükümeti tarafından çalışma vizesi yerine turist vizesi ile seyahat ettikleri gerekçesiyle gerçekleşti. Açıklamada, kriz durumlarında turist vizelerinin yaygın olarak kullanılmasına da dikkat çekildi; ayrıca, Ukrayna ve Lübnan'daki savaşlara da atıfta bulunuldu.

7 Kasım'da Mozambik makamları tarafından gözaltına alınan Portekizli gazeteciler, askıya alınmış durumdayken, dün ülkeden sınır dışı edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da İşçi Servisi ile Traktör Çarpıştı: 16 Yaralı!
2
İsrail'de Yedek Asker Sayısında Düşüş: Harediler Askerlikten Muaf mı Olacak?
3
Borrell'den Lübnan'a Acil Ateşkes ve BMGK 1701 Çağrısı
4
İsrail Milletvekili Ofer Cassif'e 6 Ay Uzaklaştırma Cezası
5
Norveç, İsrail'in Gazze'deki Savaş Hukuku İhlallerini Kınadı
6
Bakan Yerlikaya, Budapeşte'deki Türk Şehitliğini Ziyaret Etti
7
Kadir Mert'in Maceralı İpek Yolu Yolculuğu: 25 Bin Kilometre

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak