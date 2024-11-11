Güney Afrika Medya Enstitüsü, Mozambik'te 2 Portekizli Gazetecinin Sınır Dışı Edilmesini Kınadı

Güney Afrika Medya Enstitüsü'nden Sert Kınama

Güney Afrika Medya Enstitüsü (MISA) Mozambik Şubesi, genel seçim sonuçlarına karşı gerçekleştirilen gösterileri haberleştiren 2 Portekizli gazetecinin sınır dışı edilmesini kınadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, MISA, Portekiz televizyon kanalı Correio de Manha tarafından Mozambik'teki seçim sonrası gösterileri izlemek amacıyla gönderilen gazetecilerden Alfredo Leite ve Marc Ricardo Silva için endişelerini dile getirdi. Açıklamada, Mozambik yetkililerinin gazetecileri havaalanına kadar eşlik ettiğini ve Londra'ya giden uçaklarına bindirildiğini bildirdi.

MISA'nın yaptığı açıklamada, "Mozambik hükümetinin seçim sonrası krize yönelik etkili çözümler bulmak yerine gazetecileri taciz etmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazetecilerin sınır dışı edilmesi, Mozambik hükümeti tarafından çalışma vizesi yerine turist vizesi ile seyahat ettikleri gerekçesiyle gerçekleşti. Açıklamada, kriz durumlarında turist vizelerinin yaygın olarak kullanılmasına da dikkat çekildi; ayrıca, Ukrayna ve Lübnan'daki savaşlara da atıfta bulunuldu.

7 Kasım'da Mozambik makamları tarafından gözaltına alınan Portekizli gazeteciler, askıya alınmış durumdayken, dün ülkeden sınır dışı edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.