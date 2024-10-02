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Güney Afrika Orta Doğu'daki Çatışmalardan Endişeli

Güney Afrika hükümeti, Orta Doğu'daki artan düşmanlıklardan duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 22:47
Güney Afrika Orta Doğu'daki Çatışmalardan Endişeli

Güney Afrika'dan Orta Doğu Açıklaması

Güney Afrika hükümeti, Orta Doğu bölgesinde artan askerî faaliyetler ve düşmanlıklar nedeniyle derin bir endişe duyduğunu açıkladı. Bu açıklama, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı aracılığıyla kamuoyuna iletildi.

Düşmanlıkların Tırmanışı

Açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, Filistin ve Lübnan'a yönelik İsrail'in artan askeri eylemleri ve İran'ın 1 Ekim'de verdiği yanıt hakkında ciddi kaygılar taşımaktadır," ifadelerine yer verildi.

İtidal Çağrısı

Bakanlık, tüm tarafları azami itidale ve gerginliği artırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı. Açıklamada, çatışmalardan en fazla savunmasız grupların etkilendiği vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının, bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasında ön koşul olduğu ifade edildi. Güney Afrika, uluslararası toplumu, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, yürütülen çatışmayı ele almaya davet etmektedir.

Üzüntü ve Adalet Vurgusu

Ayrıca, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girmesini yasaklamasından üzüntü duyulduğu belirtildi. "Yasa dışı eylemler için cezasızlık sürdüğü sürece savaş ve adaletsizlik de devam edecektir," ifadesiyle adalet çağrısı yapıldı.

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