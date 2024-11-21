Güney Afrika, UAD'ye Gazze Soykırımı Düşüncesini İçeren Deliller Sunuyor

Güney Afrika'nın Soykırım Davası Güçleniyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında yeni ve kapsamlı deliller sundu. Lahey Büyükelçisi Vusi Madonsela, bu delillerin davanın seyrini belirgin şekilde güçlendirdiğini ifade etti.

Yeni Delillerin İçeriği

28 Ekim'de UAD'ye sunulan ana dilekçenin 750 sayfa olduğunu belirten Madonsela, destekleyici belgelerin toplamda 4 bin sayfayı aştığını vurguladı. “Kanıtlar sürekli artıyor” diyen büyükelçi, bu belgelerin, İsrail'in Gazze'de soykırım suçunu işlediğine dair güçlü kanıtlar taşıdığını ifade etti.

Delillerin Niteliği ve Önemi

Madonsela, belgelerin yazılı dokümanlar, görsel-işitsel materyaller, mağdur ifadeleri ve sağlık personelinin beyanlarından oluştuğunu belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler raporlarının da deliller arasında yer aldığını aktardı. “Soykırım niyetinin bu kadar açıkça ifade edilmesi çok nadir görülür.” dedi.

Mahkemede Süreç Nasıl İşleyecek?

Büyükelçi, İsrail'in 28 Ocak 2025'e kadar mahkemenin yargı yetkisi ve davanın kabul edilebilirliğine ilişkin ön itirazda bulunabileceğini belirtti. Eğer itiraz edilmezse, 28 Temmuz 2025'e kadar yanıt dilekçesini sunması gerektiğini açıkladı.

Dünya Ülkelerinin Dava Sürecine Katkısı

Davaya müdahil olan ülkelerin sayısının artacağını ifade eden Madonsela, “Şu ana kadar davaya müdahillik bildiriminde bulunan 10 ülke var ve bu sayı artacaktır.” dedi. Türkiye ve Filistin'in de desteklediği bu süreç, mahkemenin Gazze'de yaşananları değerlendirmesine önemli katkı sağlayacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki Süreç

Madonsela, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı hakkında tutuklama talebinin uzayabileceğine dikkat çekti. İngiltere'nin sürece müdahalesinin diğer taraf devletler için yeni olasılıklar sunduğunu vurguladı. “Uluslararası sistemin işleyeceğine dair umudumuz var.” diye ekledi.

Güven ve Umut

Madonsela, “İsrail’in soykırım suçu nedeniyle hesap vermesi gereken bir uluslararası yargı sistemine güven duyuyoruz.” ifadesiyle, uluslararası sistemin adaleti sağlama konusundaki rolüne dikkat çekti. Soykırımı teşvik eden siyasetçilerin ve diğer kişilerin de uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Güney Afrika, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) 28 Ekim'de soykırım davası açtı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey Büyükelçisi Vusi Madonsela, AA muhabirine, davanın gidişatı ve sunulan yeni delillere dair açıklama yaptı.

Güney Afrika, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) 28 Ekim'de soykırım davası açtı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey Büyükelçisi Vusi Madonsela, AA muhabirine, davanın gidişatı ve sunulan yeni delillere dair açıklama yaptı.