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Güney Afrika, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Destekledi

Güney Afrika, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı, uluslararası hukuka bağlılık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:33
Güney Afrika, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Destekledi

Güney Afrika, UCM'nin Tutuklama Emrini Destekliyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık Açıklaması

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararı, Güney Afrika'nın uluslararası hukuka olan bağlılığını yeniden teyit etmektedir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, tüm devletlere Roma Statüsü'ndeki yükümlülüklere uygun şekilde hareket etmeleri için çağrıda bulundu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, "Uluslararası toplumu hukukun üstünlüğünü savunmaya ve insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz" denildi.

Geçmiş Başvurular

Güney Afrika, 2022 yılının Kasım ayında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için UCM'ye başvuruda bulunmuştu. Ayrıca, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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