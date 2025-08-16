DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele

Güney Afrika, işsizlik, eşitsizlik ve yolsuzlukla mücadele için 'ulusal diyalog' sürecini başlattı; 15-16 Ağustos'ta Pretoria'da yaklaşık bin delege toplandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:47
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele

Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkenin en önemli sorunları olan işsizlik, eşitsizlik ve yolsuzlukla mücadele amacıyla "ulusal diyalog" sürecini başlattı. Süreç, hükümet, muhalefet partileri, iş dünyası, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, akademi ve dini liderler gibi toplumun farklı kesimlerinden katılımla yürütülecek.

Konvansiyon ve katılımcılar

Yürütme başkenti Pretoria'da 15-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "Ulusal Diyalog Konvansiyonu"'nda yaklaşık bin delege bir araya geldi. Konvansiyonda işsizlik, eşitsizlik ve yolsuzluğun yanı sıra eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, arazi reformu ve çevresel adalet gibi meseleler tartışıldı.

Devlet başkanının mesajı

Cyril Ramaphosa, konvansiyonun açılış konuşmasında ülkenin işsizlik, eşitsizlik, yoksulluk ve kurumsal güven krizleriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ramaphosa, ulusal diyalog sürecini "partizan bir platform değil, ulusal bir platform" olarak tanımlayarak, güveni yeniden inşa etmek, en derin zorlukları ele almak ve ortak bir gelecek şekillendirmek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Ramaphosa, sürecin siyasi istikrar, ekonomik yenilenme ve toplumsal uyum için ortak bir ulusal vizyon oluşturmayı hedeflediğini belirtti ve "Görevimiz, önümüzdeki altı ila sekiz ay boyunca ülke genelindeki topluluklarda gerçekleşecek binlerce kamuoyu diyaloğuna hazırlanmak." dedi. Başkan ayrıca vatandaşların süreçte sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konvansiyon, Güney Afrika halkının ulusal diyaloğu devraldığı andır." ifadelerini kullandı.

İşsizlik ve eşitsizlik verileri

Ülkede yüksek işsizlik kronik bir sorun haline gelmiş durumda; 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla işsizlik oranı yüzde 32,2 seviyesinde. Dünya Bankası verilerine göre ülkenin Gini katsayısı 0,63 olup, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 63 milyonluk nüfusun yüzde 53’ü yoksulluk sınırının altında yaşarken, en zengin yüzde 10’luk kesim ülke servetinin yüzde 85’inden fazlasına sahip bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar