Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele

Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı

Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkenin en önemli sorunları olan işsizlik, eşitsizlik ve yolsuzlukla mücadele amacıyla "ulusal diyalog" sürecini başlattı. Süreç, hükümet, muhalefet partileri, iş dünyası, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, akademi ve dini liderler gibi toplumun farklı kesimlerinden katılımla yürütülecek.

Konvansiyon ve katılımcılar

Yürütme başkenti Pretoria'da 15-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "Ulusal Diyalog Konvansiyonu"'nda yaklaşık bin delege bir araya geldi. Konvansiyonda işsizlik, eşitsizlik ve yolsuzluğun yanı sıra eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, arazi reformu ve çevresel adalet gibi meseleler tartışıldı.

Devlet başkanının mesajı

Cyril Ramaphosa, konvansiyonun açılış konuşmasında ülkenin işsizlik, eşitsizlik, yoksulluk ve kurumsal güven krizleriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ramaphosa, ulusal diyalog sürecini "partizan bir platform değil, ulusal bir platform" olarak tanımlayarak, güveni yeniden inşa etmek, en derin zorlukları ele almak ve ortak bir gelecek şekillendirmek amacıyla başlatıldığını söyledi.

Ramaphosa, sürecin siyasi istikrar, ekonomik yenilenme ve toplumsal uyum için ortak bir ulusal vizyon oluşturmayı hedeflediğini belirtti ve "Görevimiz, önümüzdeki altı ila sekiz ay boyunca ülke genelindeki topluluklarda gerçekleşecek binlerce kamuoyu diyaloğuna hazırlanmak." dedi. Başkan ayrıca vatandaşların süreçte sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konvansiyon, Güney Afrika halkının ulusal diyaloğu devraldığı andır." ifadelerini kullandı.

İşsizlik ve eşitsizlik verileri

Ülkede yüksek işsizlik kronik bir sorun haline gelmiş durumda; 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla işsizlik oranı yüzde 32,2 seviyesinde. Dünya Bankası verilerine göre ülkenin Gini katsayısı 0,63 olup, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 63 milyonluk nüfusun yüzde 53’ü yoksulluk sınırının altında yaşarken, en zengin yüzde 10’luk kesim ülke servetinin yüzde 85’inden fazlasına sahip bulunuyor.