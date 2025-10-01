Güney Afrika Uyarıyor: Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Uluslararası Hukuka Ağır İhlal

Güney Afrika, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılacak müdahalenin uluslararası hukuk ve insan hakları ihlali olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:39
Güney Afrika Uyarıyor: Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Uluslararası Hukuka Ağır İhlal

Güney Afrika Uyarıyor: Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Uluslararası Hukuka Ağır İhlal

Hükümet, taraflara itidal çağrısı yaptı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik olarak, uluslararası sularda herhangi bir askeri müdahale veya zorla alıkoymanın uluslararası hukukun ağır ihlali olacağını bildirdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin filoyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Tarafları, durumu tırmandırabilecek veya insan hayatını tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınarak azami itidal göstermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama, filoda bulunan kişilerin emniyetinin ve fiziksel bütünlüğünün son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu gemilere uluslararası sularda herhangi bir askeri müdahale veya zorla alıkoyma, uluslararası hukuk normlarının ve temel insan haklarının ağır ihlali olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet, filonun tamamen siviller öncülüğünde ve barışçıl, insani bir misyonla yola çıktığını hatırlattı. Açıklamada filonun, Filistin halkının Gazze'de karşı karşıya kaldığı ağır ve acil insani ihtiyaçlara dikkat çekmeyi ve yaygın ıstırabı hafifletmek için hayati yardımlar ulaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Ayrıca, Filistinli sivil nüfusun gıda güvensizliğinin felakete varan boyutları ve kıtlık tehdidiyle başa çıkabilmesi için acilen korunmaya ve sürdürülebilir insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Uluslararası toplumu ve ilgili tüm tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve insani misyonların güvenli ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

