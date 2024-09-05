Güney Afrika ve Çin Arasında Bayındırlık İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Güney Afrika ve Çin Arasındaki Yeni İşbirliği Anlaşması

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Çin, bayındırlık sektöründe işbirliğine yönelik önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu gelişme, Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) çerçevesinde gerçekleşti.

Resmi Ziyaret ve İmzalanan Anlaşma

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa liderliğindeki heyet, Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyerek bu önemli anlaşmayı imzaladı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bayındırlık Bakanı Mmamoloko Kubayi, anlaşmanın Çin'in şehircilik modeli ve inşaat yatırımlarının finansmanı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yeni Teknolojiler ve Kentleşme Yönetimi

Bakan Kubayi, Güney Afrika'nın Çin'den alternatif bina teknolojileri hakkında bilgi edinme konusunda istekli olduğunu belirtti ve "Öğrenmek istediğimiz şeylerden biri de kentleşme yönetimidir." ifadelerini kullandı.

Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Hacmi

Her iki ülkenin BRICS üyesi olmasının yanı sıra, 2023 yılı itibarıyla Güney Afrika ile Çin arasındaki ikili ticaret hacminin 38 milyar doları aştığı bildirildi. Çin, halihazırda Güney Afrika'nın en büyük ticaret ortağı konumunu korumaktadır.