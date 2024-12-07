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Güney Afrikalı Irkçılık Karşıtı Lider Chris Hani'nin Katili Sınır Dışı Ediliyor

Chris Hani'nin katili Janusz Walus, 29 yıl sonra Polonya'ya sınır dışı edilecek.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:23
Güney Afrikalı Irkçılık Karşıtı Lider Chris Hani'nin Katili Sınır Dışı Ediliyor

Chris Hani'nin Katili Janusz Walus Sınır Dışı Edilecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1993 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Çok önemli bir ırkçılık karşıtı lider Chris Hani'nin katili Janusz Walus'un sınır dışı edilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, Pretoria'da düzenlediği basın toplantısında, Walus'un 29 yıl hapis yattıktan sonra, 2022'de şartlı tahliye edildiğini ve vatandaşı olduğu Polonya'ya gitmek üzere sınır dışı edileceğini açıkladı.

Ntshavheni, 6 Aralık itibarıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Walus'un denetimli serbestlik süresinin sona erdiğini belirtti. Ayrıca, Walus'un 2017'de Güney Afrika vatandaşlığından çıkarıldığını dile getirerek, "Walus artık Güney Afrika'ya ait yetki belgelerine sahip olmadığından, İçişleri Bakanlığı onu sınır dışı edecek" ifadelerini kullandı.

Walus'un Sınır Dışı Edilme Süreci

İçişleri Bakanı Leon Schreiber de Walus'un sınır dışı edilme masraflarının Güney Afrika tarafından karşılanmayacağını vurgulayarak, "Polonya Büyükelçiliği bunu yapacaklarını belirtti" dedi.

Chris Hani ve Suikastı

Chris Hani, 1948-1994 yılları arasında hüküm süren ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin önemli isimlerinden biriydi. Ölümünden önce Afrika Ulusal Kongresinin silahlı kanadı olan Ulusun Mızrağı örgütünün başkan yardımcısı ve Güney Afrika Komünist Partisi'nin genel sekreteri olarak görev yapıyordu. Hani, 10 Nisan 1993'te Gauteng eyaletinin Boksburg bölgesindeki evinin önünde uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti. Hani'nin katili Walus'a 1993 yılında verilen idam cezası, daha sonrasında 2000 yılında müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

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