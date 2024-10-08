DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Güney Afrikalı Yazar Dr. Firoz Osman'dan İsrail'in Bölgesel Hedefleri Üzerine Değerlendirme

Dr. Firoz Osman, İsrail'in bölgesel hakimiyet peşinde olduğunu ve Filistin'e dair mücadeleyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:09
Güney Afrikalı Yazar Dr. Firoz Osman'dan İsrail'in Bölgesel Hedefleri Üzerine Değerlendirme

İsrail'in Bölgesel Hedefleri

Güney Afrikalı yazar ve aktivist Dr. Firoz Osman, İsrail'in daima "bölgesel hakimiyet" arzusu içinde olduğunu belirtti. Osman, "Siyonistlerin amacı her zaman sadece Filistin'i değil, aynı zamanda Lübnan, Suriye ve Ürdün topraklarının bir kısmını kontrol altında tutmaktır," diye vurguladı.

Lübnan İşgalleri ve Bölge Kontrolü

Osman, İsrail'in tarih boyunca yaptıklarıyla ilgili önemli bir örnek gösterdi: "İsrail, Lübnan'ı daha önce üç kez işgal etti ve bu ülkeyi yerle bir etti. Tüm bölgeyi kontrol etmek istiyor." sözleri, İsrail’in yayılmacı tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Filistin'i Tanıyan Ülkelerin Sayısı Artıyor

Osman, son dönemlerde Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının arttığını ve bunun, Batı'nın (özellikle ABD ve İngiltere) isteklerine karşı bir meydan okuma olduğunu kaydetti. "Şu anda 143'ten fazla ülke Filistin devletini tanırken, sadece sekiz ülke bu duruma karşı çıkıyor," dedi.

Siyonizm İdeolojisinin Tehlikeleri

Osman, Filistin’i tanımaktan daha önemli bir durumun siyonizm ideolojisinin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirerek, bu ideolojinin "ırkçı ve sömürgeci" doğasını vurguladı.

Uluslararası Adalet ve Gazze'nin Durumu

Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan soykırım davaları gibi hukuki süreçlerin de önemine dikkat çeken Osman, bu adımların İsrail'in eylemlerini gün yüzüne çıkarmak için tarihi bir fırsat olduğunun altını çizdi. "Artık dünya, İsrail'in dışlanmış bir devlet olduğunu biliyor," dedi.

7 Ekim Olayının Anlamı

7 Ekim'deki olayların, uluslararası düzenin seyrini değiştirdiğini belirtirken, bunun özellikle Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusundaki tavırların sorgulanmasına sebep olduğunu vurguladı. "Birleşmiş Milletler gibi kurumların bile bu durumu değiştirmekte yetersiz kaldığını görüyoruz," diye ekledi.

Osman, son olarak, Siyonist yayılmacılığa karşı uluslararası toplumun daha etkin mücadele etmesi gerektiği çağrısını yaptı ve gelişmelerin güç dengesinde bir değişime işaret edebileceğine inandığını belirtti.

Merkezi Johannesburg'da bulunan savunuculuk grubu Media Review Network'ün Kurucu Üyesi Güney...

Merkezi Johannesburg'da bulunan savunuculuk grubu Media Review Network'ün Kurucu Üyesi Güney Afrikalı yazar ve aktivist Dr. Firoz Osman, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Merkezi Johannesburg'da bulunan savunuculuk grubu Media Review Network'ün Kurucu Üyesi Güney...

Merkezi Johannesburg'da bulunan savunuculuk grubu Media Review Network'ün Kurucu Üyesi Güney Afrikalı yazar ve aktivist Dr. Firoz Osman, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi