Güney Afrikalı Yazar Dr. Firoz Osman'dan İsrail'in Bölgesel Hedefleri Üzerine Değerlendirme

İsrail'in Bölgesel Hedefleri

Güney Afrikalı yazar ve aktivist Dr. Firoz Osman, İsrail'in daima "bölgesel hakimiyet" arzusu içinde olduğunu belirtti. Osman, "Siyonistlerin amacı her zaman sadece Filistin'i değil, aynı zamanda Lübnan, Suriye ve Ürdün topraklarının bir kısmını kontrol altında tutmaktır," diye vurguladı.

Lübnan İşgalleri ve Bölge Kontrolü

Osman, İsrail'in tarih boyunca yaptıklarıyla ilgili önemli bir örnek gösterdi: "İsrail, Lübnan'ı daha önce üç kez işgal etti ve bu ülkeyi yerle bir etti. Tüm bölgeyi kontrol etmek istiyor." sözleri, İsrail’in yayılmacı tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Filistin'i Tanıyan Ülkelerin Sayısı Artıyor

Osman, son dönemlerde Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının arttığını ve bunun, Batı'nın (özellikle ABD ve İngiltere) isteklerine karşı bir meydan okuma olduğunu kaydetti. "Şu anda 143'ten fazla ülke Filistin devletini tanırken, sadece sekiz ülke bu duruma karşı çıkıyor," dedi.

Siyonizm İdeolojisinin Tehlikeleri

Osman, Filistin’i tanımaktan daha önemli bir durumun siyonizm ideolojisinin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirerek, bu ideolojinin "ırkçı ve sömürgeci" doğasını vurguladı.

Uluslararası Adalet ve Gazze'nin Durumu

Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan soykırım davaları gibi hukuki süreçlerin de önemine dikkat çeken Osman, bu adımların İsrail'in eylemlerini gün yüzüne çıkarmak için tarihi bir fırsat olduğunun altını çizdi. "Artık dünya, İsrail'in dışlanmış bir devlet olduğunu biliyor," dedi.

7 Ekim Olayının Anlamı

7 Ekim'deki olayların, uluslararası düzenin seyrini değiştirdiğini belirtirken, bunun özellikle Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusundaki tavırların sorgulanmasına sebep olduğunu vurguladı. "Birleşmiş Milletler gibi kurumların bile bu durumu değiştirmekte yetersiz kaldığını görüyoruz," diye ekledi.

Osman, son olarak, Siyonist yayılmacılığa karşı uluslararası toplumun daha etkin mücadele etmesi gerektiği çağrısını yaptı ve gelişmelerin güç dengesinde bir değişime işaret edebileceğine inandığını belirtti.

Merkezi Johannesburg'da bulunan savunuculuk grubu Media Review Network'ün Kurucu Üyesi Güney Afrikalı yazar ve aktivist Dr. Firoz Osman, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Merkezi Johannesburg'da bulunan savunuculuk grubu Media Review Network'ün Kurucu Üyesi Güney Afrikalı yazar ve aktivist Dr. Firoz Osman, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.