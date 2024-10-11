Güney Asyalılara Yönelik Çevrim İçi Nefret Söyleminde Artış

Güney Asyalılara Yönelik Nefret Söylemi İki Katına Çıktı

ABD'de 2023 yılı itibarıyla, Güney Asyalıların %43'ü ırk ve etnik kökenleri sebebiyle nefret eylemlerine maruz kaldı. Çevrim içi nefret söylemleri, özellikle Kamala Harris'in siyasetteki yükselişiyle birlikte iki katına çıktı.

Stop AAPI Hate Raporu

Asya kökenli Amerikalılar ve Pasifik Adalılar arasındaki ayrımcılıkla mücadele eden Stop AAPI Hate kuruluşu, Ocak 2023 ile Ağustos 2024 arasında ABD'deki çevrim içi platformlarda nefret söylemleri ve şiddet tehditlerinin %100 oranında artarak 46 bine ulaştığını bildirdi. Sadece Ağustos 2023'te 973 nefret tehdidi tespit edilirken, bunların %75'i Güney Asyalı toplulukları hedef aldı.

Müslüman Bağlantıları ve Ekstra Riskler

Güney Asyalılar, etnik kimlikleri dışında, Müslümanlarla olan bağlantıları nedeniyle de hedef alınıyor. Özellikle son dönemde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Müslümanlara karşı nefret söylemlerinin artması, Güney Asyalı topluluklar için ek riskler doğuruyor.

Tarihsel Bağlam

Stop AAPI Hate, Güney Asyalıların ABD tarihinde uzun süredir nefret söylemlerine ve ırkçı saldırılara maruz kaldığını vurguladı. 1907'de Washington'daki Pencaplı işçilere yönelik saldırılar ve 1980'lerde New Jersey'deki "Dotbusters" grubunun şiddeti örnekler arasındadır.

Günümüzdeki Sorunlar

Artan nefret, Güney Asyalıların özellikle teknoloji ve sağlık sektörlerinde çalışmasından kaynaklanıyor. Bu kişiler, "beyaz Amerikalılardan işlerini çalmak" ile suçlanıyor. Yapılan araştırmalar, Güney Asyalı yetişkinlerin %48'inin hayatları boyunca en az bir kez sivil hak ihlaline maruz kaldığını gösterirken, bu ihlallerin %76'sı ırk, etnik köken ya da milliyete dayandığı belirtiliyor.

Raporlama Problemleri

Bu tür ihlallerin yalnızca %11'i resmi mercilere rapor ediliyor; topluluk üyeleri, raporlama süreçlerinin zorluklarından şikayet ediyor.

Neonuts Verileri

Moonshot adlı izleme kuruluşunun verilerine göre, Ocak 2023 ile Ağustos 2024 arasında güney Asyalılar, çevrim içi nefret söylemlerinde en çok hedef alınan Asya kökenli topluluk oldu. Bu nefret söylemlerinin %60'ı doğrudan ırksal ya da etnik kökene dayalı saldırılar içeriyor.

Güney Asyalılar, "parazit" olarak nitelendirilirken, düşük ücretlerle çalışmaları nedeniyle ABD ekonomisine zarar vermekle de suçlandı.