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Güney Avustralya'da Boğmaca Vakalarındaki Şok Artış

Güney Avustralya'da boğmaca vakaları, 2023'e göre 10 kat artış gösterdi. Uzmanlar aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:15
Güney Avustralya'da Boğmaca Vakalarındaki Şok Artış

Güney Avustralya'da Boğmaca Vakalarında Üst Düzey Artış

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, boğmaca vakaları 2023 yılına kıyasla 10 kat artmış durumda. ABC News kaynaklı haberlere göre, eyalet yetkilileri, solunum yolu enfeksiyonu olan boğmaca ile ilgili verileri paylaştı.

Vakaların Sayısı ve Yıllık Artış

Güney Avustralya'da, bu yılın başından itibaren 25,689 boğmaca vakası tespit edildi. Bu vakalar arasında 492'sinin özel olarak Güney Avustralya'da kaydedildiği belirtildi. Bu sayı, son altı yıl içerisindeki en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Boğmaca vakalarının her 3 ila 4 yılda bir artış gösterdiğini ifade eden uzmanlar, erken teşhis ve antibiyotik tedavisinin bu hastalığın yönetiminde önemli olduğunu vurguladı. Eyaletteki sağlık uzmanlarından Nicola Spurrier, aşılamanın hastalıkla mücadelede ne kadar kritik bir rol oynadığını belirterek, özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için aşı olmanın önemini vurguladı.

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