DOLAR
34,15 -0,17%
EURO
38,25 -0,14%
ALTIN
2.917,05 -0,01%
BITCOIN
2.178.447,77 0,64%

Güney Çin Denizi'nde Çin Araştırma Gemisine Taciz İddiası

Çin'in araştırma gemisi, Filipinler'e ait gemilerle yaşanan tehlikeli manevralarla karşılaştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:40
Güney Çin Denizi'nde Çin Araştırma Gemisine Taciz İddiası

Çin Araştırma Gemisi Taciz Edildi

Son günlerde Çin'in Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar sırasında yaşanan bir olay, bölgede devam eden gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Xinhua haber ajansına göre, Çin'in Hayyang Dici-12 isimli araştırma gemisi, Filipinler Donanması'na ait makineli tüfekle donatılmış bir sürat botu ve bir sahil güvenlik gemisi tarafından taciz edildi.

Tehlikeli Manevralar ve Protestolar

Gemi personelinin ifadelerine dayandırılan haberde, Filipinler'e ait sürat botunun, Çin gemisinin etrafında tehlikeli bir şekilde zikzak yaparak hareket ettiği belirtildi. Ayrıca, sahil güvenlik gemisinin kötü niyetli bir manevra ile araştırma gemisinin önünden geçtiği ifade edildi. Bu tür yasadışı hareketlerin, deniz trafiğiyle ilgili uluslararası kurallara aykırı olduğu ve geminin güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Filipinler’in Eylemleri ve Uluslararası İlişkiler

Çinli kaptanın, geminin seferi sırasında daha önce de bir Filipinler gemisiyle benzer bir durumu yaşadığını aktardığı haberde, geceleyin ışıklarını söndüren ve otomatik tanıma sistemini kapatan Filipinler gemisinin, Çin gemisine 300 metre mesafeden hızla geçtiği belirtildi. Bu sırada telsiz iletişimine duyarsız kaldığı da vurgulandı.

Güney Çin Denizi'ndeki Egemenlik İhtilafı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde bölge ülkeleri arasındaki egemenlik ihtilaflarının merkezinde yer alıyor. İlk olarak 1947'de yayımlanan haritayla, Çin bu denizin %80 üzerinde hak iddia etmekte. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de bu zengin kaynaklara sahip bölgedeki haklarını savunmaktadır.

Bölgedeki askeri inşaatlar, sivil filolar ve karşılıklı tacizler, gerginlikleri artırmakta; ABD gibi güçler de bu durumu yakından izlemektedir.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in yaptığı başvuruyla, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin hukuki bir dayanağı olmadığını belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, İran'dan Aldığı Tehditleri Açıkladı
2
İsrail'den savaşın sonlandırılması için 2 şart! Şartlar doğrudan Hamas'a iletildi!
3
Bursa'da Silah Çeken Şüpheliye Özel Tim Müdahalesi
4
Güney Çin Denizi'nde Çin Araştırma Gemisine Taciz İddiası
5
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Uygulamalar: Mükelleflerin Yükümlülükleri Azalıyor
6
İspanya ile Meksika Arasında Siyasi Kriz
7
Gündemdeki Gelişmeler: 25 Eylül 2024

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek