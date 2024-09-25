Güney Çin Denizi'nde Çin Araştırma Gemisine Taciz İddiası

Çin Araştırma Gemisi Taciz Edildi

Son günlerde Çin'in Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar sırasında yaşanan bir olay, bölgede devam eden gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Xinhua haber ajansına göre, Çin'in Hayyang Dici-12 isimli araştırma gemisi, Filipinler Donanması'na ait makineli tüfekle donatılmış bir sürat botu ve bir sahil güvenlik gemisi tarafından taciz edildi.

Tehlikeli Manevralar ve Protestolar

Gemi personelinin ifadelerine dayandırılan haberde, Filipinler'e ait sürat botunun, Çin gemisinin etrafında tehlikeli bir şekilde zikzak yaparak hareket ettiği belirtildi. Ayrıca, sahil güvenlik gemisinin kötü niyetli bir manevra ile araştırma gemisinin önünden geçtiği ifade edildi. Bu tür yasadışı hareketlerin, deniz trafiğiyle ilgili uluslararası kurallara aykırı olduğu ve geminin güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Filipinler’in Eylemleri ve Uluslararası İlişkiler

Çinli kaptanın, geminin seferi sırasında daha önce de bir Filipinler gemisiyle benzer bir durumu yaşadığını aktardığı haberde, geceleyin ışıklarını söndüren ve otomatik tanıma sistemini kapatan Filipinler gemisinin, Çin gemisine 300 metre mesafeden hızla geçtiği belirtildi. Bu sırada telsiz iletişimine duyarsız kaldığı da vurgulandı.

Güney Çin Denizi'ndeki Egemenlik İhtilafı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde bölge ülkeleri arasındaki egemenlik ihtilaflarının merkezinde yer alıyor. İlk olarak 1947'de yayımlanan haritayla, Çin bu denizin %80 üzerinde hak iddia etmekte. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de bu zengin kaynaklara sahip bölgedeki haklarını savunmaktadır.

Bölgedeki askeri inşaatlar, sivil filolar ve karşılıklı tacizler, gerginlikleri artırmakta; ABD gibi güçler de bu durumu yakından izlemektedir.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in yaptığı başvuruyla, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin hukuki bir dayanağı olmadığını belirtmişti.