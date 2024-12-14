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Güney Ege İçin Fırtına Uyarısı: Meteorolojiden Önemli Açıklama

Meteoroloji, yarın Güney Ege'nin kuzeyinde fırtına beklendiğini açıkladı. Deniz ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olunmalı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:01
Güney Ege İçin Fırtına Uyarısı: Meteorolojiden Önemli Açıklama

Meteorolojin Genel Müdürlüğü'nden Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Güney Ege'nin kuzeyinde şiddetli bir fırtına beklediğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre, fırtına, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esecek.

Fırtınanın Etkisi Ne Zaman Sona Erecek?

Uzmanlar, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini öngörüyor. Bu süreçte, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Fırtınanın en etkili olacağı saatler ise 13.00 ile 18.00 aralığı olarak belirtildi. Bu nedenle, denizcilik faaliyetleri ve seyahat planları yapılırken dikkatli olunmasında fayda görüldüğü vurgulanıyor.

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