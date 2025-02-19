Güney Ege ve Doğu Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı!

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de yarın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre fırtına bekleniyor. Meteorolojik verilere dayanan tahminlere göre, yarın sabahtan itibaren Güney Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de Fırtına Etkili Olacak

Öte yandan, Doğu Akdeniz bölgesinde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, akşam saatlerinden itibaren ise doğusunda kuzeydoğu yönünden fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Cuma geceden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen bu fırtınalar nedeniyle, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.