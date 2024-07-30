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Güney Hindistan'da Toprak Kayması Felaketi: 24 Kayıp

Kerala'da meydana gelen toprak kaymalarında 24 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:14
Güney Hindistan'da Toprak Kayması Felaketi: 24 Kayıp

Hindistan'da Trajik Bir Doğa Olayı

Hindistan'ın güney bölgesinde yer alan Kerala eyaletinde meydana gelen toprak kaymaları, etkili olan şiddetli yağışların ardından büyük bir trajediye yol açtı. İlk belirlemelere göre, bu talihsiz olayda 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kayıplar Arasında Daha Fazla Kurban Olabilir

Hindustan Times'da yer alan habere göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesinde gerçekleşen birden fazla toprak kaymasının ardından pek çok kişinin toprak altında kalmış olabileceğinden endişe ediyorlar. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin ve tahliye çalışmalarının halen devam ettiğini ifade etti.

Başbakan'dan Destek Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dualarım yaralılara ve sevdiklerini kaybeden tüm vatandaşlarımıza. Bu zor günlerde yanınızdayım." dedi. Ayrıca, Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile irtibat kurduğunu belirten Modi, afetle ilgili "mümkün olan her türlü yardım" sunma taahhüdünde bulundu.

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