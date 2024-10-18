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Güney Kafkasya Barış Süreci Üzerine Zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanları ile kalıcı barış sürecini görüştü.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:15
Güney Kafkasya Barış Süreci Üzerine Zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını kabul etti. Toplantıda, Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci masaya yatırıldı.

Bölgesel ve Küresel Konular Ele Alındı

Görüşme sırasında bölgesel durumun yanı sıra uluslararası meseleler de ele alınarak, işbirliği yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Kalıcı barış çağrısı

Erdoğan, bölgedeki huzurun sağlanması için ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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