Güney Kafkasya Barış Süreci Üzerine Zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını kabul etti. Toplantıda, Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci masaya yatırıldı.
Bölgesel ve Küresel Konular Ele Alındı
Görüşme sırasında bölgesel durumun yanı sıra uluslararası meseleler de ele alınarak, işbirliği yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Kalıcı barış çağrısı
Erdoğan, bölgedeki huzurun sağlanması için ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.