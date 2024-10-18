Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'ndan Orta Doğu'daki İhlallere Tepki

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'ndan Sert Tepki

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu, Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara dair bir ortak bildiri yayımladı. Yayınlanan bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin ihlalleri şiddetle kınandı.

Ortak Gözlem ve Eylem Çağrısı

Platform, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde bu ihlallerin durdurulması gerektiğinin altını çizerken, tüm ülkeleri bu konuda ortak bir duruş sergilemeye çağırdı. Bildiride, uluslararası normlara saygının önemine vurgu yapıldı.

Gelecek İçin Birliktelik

Katılımcı ülkelerin bu tür ihlallere karşı daha sağlam bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edilerek, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğinin artırılması gerektiği belirtildi.