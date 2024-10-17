Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ev sahipliği yapılacak olan Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısı yarın İstanbulda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Katılımcı Ülkeler

Toplantıya; Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları katılacak. Bu bakanlar sırasıyla Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov, Ararat Mirzoyan ve Abbas Arakçi olarak belirtiliyor.

Toplantının Amaçları

Toplantıda, bölgedeki savaş ve çatışmalara son vermek amacıyla istikrarın sağlanması ve refahın artırılması konularında atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak. Ayrıca, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi için işbirliği projeleri ele alınacak.

Fidan'ın Vurguları

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki barış çabalarına değineceği ve sorunların çözümünde bölgesel sahiplenmenin önemini vurgulayacağı düşünülüyor. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış antlaşması müzakerelerinin Türkiye tarafından desteklendiği, bunun yanı sıra Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlatıldığına dair bilgiler vermesi bekleniyor.

Ortak Bildiri ve Ekonomik İşbirliği

Toplantının sonunda, katılımcı ülkelerin kabul etmesi planlanan ortak bildiride, bölge ülkeleri arasında diyalog yoluyla sorunların çözümünün önemi vurgulanacak ve bölgesel ekonomik işbirliğinin güven inşaında oynayacağı rol belirtilerek, tarafların ekonomik alanlardaki işbirliğini artırma taahhüdünde bulunması düşünülüyor.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Hakkında

Bu platform, Aralık 2020'de İkinci Karabağ Savaşı sonrasında bölge ülkelerinin sorunlarını görüşebilecekleri bir platform oluşturma amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kuruldu. İlk toplantı 2021 yılında Moskova'da, ikinci toplantı ise 2023'te Tahran'da gerçekleştirilmişti.