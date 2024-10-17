DOLAR
34,17 -0,04%
EURO
37,23 -0,21%
ALTIN
2.950,66 -0,52%
BITCOIN
2.287.920,31 1,09%

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yarın İstanbul'da toplanacak.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:01
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ev sahipliği yapılacak olan Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısı yarın İstanbulda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Katılımcı Ülkeler

Toplantıya; Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları katılacak. Bu bakanlar sırasıyla Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov, Ararat Mirzoyan ve Abbas Arakçi olarak belirtiliyor.

Toplantının Amaçları

Toplantıda, bölgedeki savaş ve çatışmalara son vermek amacıyla istikrarın sağlanması ve refahın artırılması konularında atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak. Ayrıca, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi için işbirliği projeleri ele alınacak.

Fidan'ın Vurguları

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki barış çabalarına değineceği ve sorunların çözümünde bölgesel sahiplenmenin önemini vurgulayacağı düşünülüyor. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış antlaşması müzakerelerinin Türkiye tarafından desteklendiği, bunun yanı sıra Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlatıldığına dair bilgiler vermesi bekleniyor.

Ortak Bildiri ve Ekonomik İşbirliği

Toplantının sonunda, katılımcı ülkelerin kabul etmesi planlanan ortak bildiride, bölge ülkeleri arasında diyalog yoluyla sorunların çözümünün önemi vurgulanacak ve bölgesel ekonomik işbirliğinin güven inşaında oynayacağı rol belirtilerek, tarafların ekonomik alanlardaki işbirliğini artırma taahhüdünde bulunması düşünülüyor.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Hakkında

Bu platform, Aralık 2020'de İkinci Karabağ Savaşı sonrasında bölge ülkelerinin sorunlarını görüşebilecekleri bir platform oluşturma amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kuruldu. İlk toplantı 2021 yılında Moskova'da, ikinci toplantı ise 2023'te Tahran'da gerçekleştirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Doktor ve Öğretmen Alacak
2
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
3
Bartın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
4
X Sosyal Medya Platformunda Engelleme Özelliği Yeni Bir Dönüşüm Yaşayacak
5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Ara
6
Van'da Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor
7
Mozambik Genel Seçimlerinde FRELIMO Üstünlüğü ve Hile İddiaları

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL