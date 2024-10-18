Güney Kafkasya İşbirliği Toplantısında Barış ve Kalkınma Vurgusu

Güney Kafkasya Bölgesi İçin Kritik Toplantı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun üçüncü toplantısı, İstanbul'da önemli bir gündemle toplandı.

Toplantının Amaçları

Bu toplantıda, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın sağlanması ile kalkınma konuları masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları katılım sağladı.

Ortak Bildiri ve İleriye Dönük Hedefler

Toplantıda, somut projeler aracılığıyla bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu ve ortak bir bildiri kabul edildi. Bu bildiride, ekonomik işbirliğinin güveni pekiştireceği, refah ve istikrarı artıracağı vurgulandı. Aynı zamanda ulaştırma, ticaret, enerji ve bağlantılılık konularında işbirliği fırsatları üzerinde de duruldu.

Diyalog Yoluyla Barış

Ortak bildiride, bölgede barış ve istikrarın diyalog ile sağlanmasının önemi de belirtildi. Toplantı sonrası, konuk bakanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceği ifade edildi.