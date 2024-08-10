Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güney Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığı Protesto Edildi

Güney Kıbrıs'ta ABD gemisinin ziyareti protestocular tarafından açıkça karşılandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:56
Güney Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığı Protesto Edildi

Güney Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığı Tartışılıyor

Güney Kıbrıs'ta ABD askeri varlığı, protestolar ve tartışmalara neden oldu. Limasol Limanı'na demirleyen USS Wasp gemisi, "Soykırıma liman yok" sloganlarıyla protesto edildi.

AKEL’in Açıklamaları

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), ABD’nin Kıbrıs’a olan askeri ilgisinin artmasını eleştirerek, hükümeti eleştirdi. AKEL, Kıbrıs’a gelen Amerikan savaş gemilerine karşı durdu ve hükümetin, ABD kuvvetlerinin varlığının olası tehlikelerini göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Protesto ve Tepkiler

Dün, Limasol Limanı'nda bulunan USS Wasp gemisi, aralarında Filistinli aktivistlerin de bulunduğu bir grup tarafından protesto edildi. Protestocuların ellerindeki dövizlerde, "Soykırıma liman yok" yazılı ifadeler dikkat çekti. Göstericiler, ABD'nin Gazze'deki duruma müdahalesini kınayarak, Güney Kıbrıs'ın Amerikan ve İsrail politikalarına destek vermemesi gerektiği vurgusunu yaptılar.

Hükümetten Açıklama

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ada'daki ABD askeri hareketlerinin, bölgedeki insani rol ile ilintili olduğunu savundu. AKEL’i, konuyu abartmakla suçlayan Letimbiotis, artan askeri hareketliliğin insani sorumluluklar çerçevesinde değerlendirildiğini öne sürdü.

Ortak Tatbikatlar

Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri arasında ortak tatbikatlar düzenlendiğini duyurmuştu. Bu tatbikatlarda, hava savunma sistemlerinin tepkileri test edildi.

Sonuç olarak, muhalefetteki AKEL ve bazı sivil toplum kuruluşları, bölgede artan ABD askeri varlığına ve bunun yaratacağı potansiyel sorunlara karşı duyarlılık göstermekte.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor