Güney Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığı Protesto Edildi

Güney Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığı Tartışılıyor

Güney Kıbrıs'ta ABD askeri varlığı, protestolar ve tartışmalara neden oldu. Limasol Limanı'na demirleyen USS Wasp gemisi, "Soykırıma liman yok" sloganlarıyla protesto edildi.

AKEL’in Açıklamaları

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), ABD’nin Kıbrıs’a olan askeri ilgisinin artmasını eleştirerek, hükümeti eleştirdi. AKEL, Kıbrıs’a gelen Amerikan savaş gemilerine karşı durdu ve hükümetin, ABD kuvvetlerinin varlığının olası tehlikelerini göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Protesto ve Tepkiler

Dün, Limasol Limanı'nda bulunan USS Wasp gemisi, aralarında Filistinli aktivistlerin de bulunduğu bir grup tarafından protesto edildi. Protestocuların ellerindeki dövizlerde, "Soykırıma liman yok" yazılı ifadeler dikkat çekti. Göstericiler, ABD'nin Gazze'deki duruma müdahalesini kınayarak, Güney Kıbrıs'ın Amerikan ve İsrail politikalarına destek vermemesi gerektiği vurgusunu yaptılar.

Hükümetten Açıklama

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ada'daki ABD askeri hareketlerinin, bölgedeki insani rol ile ilintili olduğunu savundu. AKEL’i, konuyu abartmakla suçlayan Letimbiotis, artan askeri hareketliliğin insani sorumluluklar çerçevesinde değerlendirildiğini öne sürdü.

Ortak Tatbikatlar

Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri arasında ortak tatbikatlar düzenlendiğini duyurmuştu. Bu tatbikatlarda, hava savunma sistemlerinin tepkileri test edildi.

Sonuç olarak, muhalefetteki AKEL ve bazı sivil toplum kuruluşları, bölgede artan ABD askeri varlığına ve bunun yaratacağı potansiyel sorunlara karşı duyarlılık göstermekte.