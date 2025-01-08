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Güney Kıbrıs’ta AKEL, İsrail Cumhurbaşkanı’nın Ziyaretini Protesto Edecek

AKEL, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz'un yarınki ziyaretine karşı protesto düzenleyecek. Ziyaret 'provokatif' olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:54
Güney Kıbrıs’ta AKEL, İsrail Cumhurbaşkanı’nın Ziyaretini Protesto Edecek

AKEL'den Protesto Çağrısı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ana muhalefet partisi olan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz'un yarın yapacağı ziyareti "provokatif" olarak tanımlayarak protesto çağrısı yaptı.

Protestolar Larnaka ve Lefkoşa'da Düzenlenecek

AKEL, yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Barış Konseyi tarafından Larnaka ve Lefkoşa'da düzenlenecek iki ayrı protestoya partinin destek vereceğini bildirdi. Açıklamada, "Filistin'de ve Orta Doğu'da soykırımın ve toplu barbarlıkların devam ettiği bir dönemde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz'un ziyareti provokatif bir harekettir," ifadelerine yer verildi.

Rum Lider Hristodulidis'e Uyarı

Ayrıca, Rum Lider Nikos Hristodulidis de uyarılarak, Hergoz'un liderliğinin, Filistin halkını yok etmeye çalışan, komşu devletleri işgal eden ve uluslararası hukuk ile ahlak kavramlarını ihlal eden bir savaş makinesine işaret ettiğinin altı çizildi.

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