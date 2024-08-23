Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güney Kıbrıs'ta İçme Suyu Krizi: Barajların Doluluk Oranı Alarm Veriyor

Güney Kıbrıs'ta bazı barajların doluluk oranı yüzde 10'a düştü, içme suyu krizi riski artıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:59
Güney Kıbrıs'ta İçme Suyu Krizi: Barajların Doluluk Oranı Alarm Veriyor

Güney Kıbrıs'ta İçme Suyu Krizi Riski

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) birçok barajın doluluk oranının alarm verici bir şekilde %10 seviyelerine düşmesi, içme suyu krizini gündeme getirdi.

Barajlardaki Durum

Son günlerde yapılan açıklamalara göre, ülkedeki bazı barajların su seviyeleri, geçen yıla oranla ciddi bir düşüş yaşadı. Fileleftheros gazetesi, bu durumu "kabus gibi" bir görüntü olarak nitelendirerek, barajlarda depolanan su miktarının hızla azaldığını belirtti.

GKRY’nin toplam su depolama kapasitesinin 290 milyon metreküp olduğunu vurgulayan gazete, şu anda sadece 98,7 milyon metreküp depolanmış su bulunduğunu aktardı.

Worst Affected Systems

Özellikle Kalopanayoti Barajı, geçen yıl %57,6 doluluk oranına sahipken, bu yıl %10'a gerileyerek en kötü duruma düşen baraj oldu. Diğer barajlarda ise durum şu şekilde:

  • Argaka Barajı: Geçen yıl %54,6, bu yıl %14,6
  • Aya Marina Barajı: Geçen yıl %23,8, bu yıl %16,8
  • Ahna Barajı: Geçen yıl %34,7, bu yıl %18,5
  • Lefkara Barajı: %59,5 dolulukla olağanüstü haller için rezervde tutulmaya devam ediyor.

Su Seviyesinin Düşüş Nedenleri

Kuraklık koşullarının yanı sıra, golf sahalarının fazla su tüketimi ve barajlardaki sızıntılar, GKRY’deki içme ve kullanma suyu depolama alanlarındaki ciddi su seviyesi düşüşüne yol açan faktörler arasında yer almakta.

Bu durum, Güney Kıbrıs’taki su kaynaklarının geleceği için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!