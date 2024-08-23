Güney Kıbrıs'ta İçme Suyu Krizi: Barajların Doluluk Oranı Alarm Veriyor

Güney Kıbrıs'ta İçme Suyu Krizi Riski

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) birçok barajın doluluk oranının alarm verici bir şekilde %10 seviyelerine düşmesi, içme suyu krizini gündeme getirdi.

Barajlardaki Durum

Son günlerde yapılan açıklamalara göre, ülkedeki bazı barajların su seviyeleri, geçen yıla oranla ciddi bir düşüş yaşadı. Fileleftheros gazetesi, bu durumu "kabus gibi" bir görüntü olarak nitelendirerek, barajlarda depolanan su miktarının hızla azaldığını belirtti.

GKRY’nin toplam su depolama kapasitesinin 290 milyon metreküp olduğunu vurgulayan gazete, şu anda sadece 98,7 milyon metreküp depolanmış su bulunduğunu aktardı.

Worst Affected Systems

Özellikle Kalopanayoti Barajı, geçen yıl %57,6 doluluk oranına sahipken, bu yıl %10'a gerileyerek en kötü duruma düşen baraj oldu. Diğer barajlarda ise durum şu şekilde:

Argaka Barajı: Geçen yıl %54,6, bu yıl %14,6

Geçen yıl %54,6, bu yıl %14,6 Aya Marina Barajı: Geçen yıl %23,8, bu yıl %16,8

Geçen yıl %23,8, bu yıl %16,8 Ahna Barajı: Geçen yıl %34,7, bu yıl %18,5

Geçen yıl %34,7, bu yıl %18,5 Lefkara Barajı: %59,5 dolulukla olağanüstü haller için rezervde tutulmaya devam ediyor.

Su Seviyesinin Düşüş Nedenleri

Kuraklık koşullarının yanı sıra, golf sahalarının fazla su tüketimi ve barajlardaki sızıntılar, GKRY’deki içme ve kullanma suyu depolama alanlarındaki ciddi su seviyesi düşüşüne yol açan faktörler arasında yer almakta.

Bu durum, Güney Kıbrıs’taki su kaynaklarının geleceği için endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.