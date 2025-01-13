Güney Kıbrıs'ta Pakistanlı Genç, Polis Kurşunuyla Hayatını Kaybetti: Soruşturma Başlatıldı

Güney Kıbrıs’ta Pakistan uyruklu 24 yaşındaki genç, polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:36
Güney Kıbrıs'ta Pakistanlı Genç, Polis Kurşunuyla Hayatını Kaybetti: Soruşturma Başlatıldı

Güney Kıbrıs'ta Polis Kurşunuyla Ölüm

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 24 yaşındaki Pakistan uyruklu bir gencin, ara bölgedeki bir kovalamacada polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı. Olay, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgeden GKRY kontrolündeki Potamya köyüne geçmek isteyen göçmenler ile Rum polisi arasında yaşanan kovalamaca sırasında gerçekleşti.

Cesedin Bulunduğu Yer ve Şartlar

Olayın ardından gencin cansız bedeni, Potamya'ya 30 kilometre mesafedeki Lefkoşa yakınlarındaki Strovolos bölgesinde bulundu. Bazı Rum gazeteleri, gencin cesedinin temizlendikten sonra polis tarafından Strovolos'a bırakıldığını ve bir kişinin tesadüf sonucu bulduğunu iddia etti.

Polis Açıklaması ve Siyasi Tepkiler

Rum polisi, Pakistanlı gencin ölümünü polis kurşunu ile gerçekleştiğini kabul ederken, cesedin neden taşındığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. İlk raporlara göre, gencin ateşli silah yaralanması sonucunda iç kanamadan hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili bağımsız bir müfettişin soruşturma yürütmesi için atandığı duyuruldu.

Muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) olay sonrası Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı ile Rum Polis Genel Müdürü'nın istifasını talep etti. AKEL Milletvekili Aristos Damianu, olayın siyasi sorumluluğunun bulunduğunu vurgulayarak, benzer durumlarda devletlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından cezalandırıldığını hatırlattı.

Bakanın Açıklamaları

GKRY Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis, muhalefetin olayın örtbas edildiğine yönelik eleştirilerini “haksız ve mesnetsiz” olarak değerlendirdi. Hartsiotis, ayrıca olayın örtbas edildiğini düşünen herkesin kanıtları ile birlikte police ifade vermeye davet etti. Yunanistan’daki cinayetlerin siyasi yöneticilerin istifalarını talep etmeye yönelik hiçbir tepki oluşturmadığını vurguladı.

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