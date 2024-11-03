Güney Kıbrıs ve ABD Arasındaki Askeri İş Birliği Gelişiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Amerika ile İş Birliği Çabaları

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Amerika Birleşik Devletleri ile savunma alanında iş birliğini genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı. Hristodulidis, Washington yönetiminin kendilerine silah tedarik etme olasılığını değerlendiriyor olduğunu belirtti.

Biden ile Görüşme ve İlişkiler

30 Ekim tarihinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi beklenen Hristodulidis, ikili ilişkiler hakkında Associated Press'e yaptığı açıklamada, ilişkilerinin "tarihi zirveye" ulaştığını öne sürdü. Özellikle, ABD’nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ardından, silah tedarik edilmesi konusunun masada olduğunu iddia etti.

Yaptırımların Delinmesi ile İlgili Soruşturma

Hristodulidis, Rusya'nın GKRY merkezli avukatlar aracılığıyla ülkeye yönelik yaptırımları deldiği iddialarını gündeme getirdi ve bu konuyu araştırmak üzere ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı yetkililerini adaya davet ettiklerini ifade etti.

Enerji İş Birliği ve Doğal Gaz Keşifleri

GKRY'nin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesinde, ExxonMobil ve Chemron şirketleriyle yapılacak iş birliğinin 2024 yılını bir "dönüm noktası" haline getireceğini belirtti.

İhracat Kısıtlamalarının Kaldırılması Şartları

2019 ve 2020 yılındaki Amerika’nın Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası çerçevesinde, GKRY'nin ABD'ye savunma ürünleri ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılabilmesi için iki ana koşul bulunuyor. Öncelikle, kara para aklama ile mücadelede GKRY’nin düzenlemeler yapması ve bunu Kongre'ye raporlaması gerekiyor. Ayrıca GKRY’nin, Rus savaş gemilerinin limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları atması da önemli bir gereklilik.

Türk Tarafından Tepkiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yıllık gözden geçirilme sürecinin sadece formalite olduğunu belirterek, bu durumu eleştirdi. Ayrıca, Türk Dışişleri Bakanlığı da bölgedeki dengelere zarar verecek bir silahlanmanın artışına karşı KKTC’nin savunma kabiliyetlerini artıracağını vurguladı.