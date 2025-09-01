DOLAR
Güney Kore, 15 Yıl Sonra Kuzey'e Yönelik 'Propaganda' Radyosunu Durdurdu

Güney Kore, ilişkileri iyileştirme amacıyla Kuzey'e gönderilen 'Özgürlük Sesi' radyo yayınını 15 yıl sonra durdurdu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:54
Güney Kore, ülkeler arası ilişkileri iyileştirme amacıyla Kuzey Kore'ye yönelik radyodan yapılan "propaganda yayınını" 15 yıl sonra ilk kez durdurdu.

Resmi Açıklama

Yonhap'ın haberine göre Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey ile askeri gerginliği azaltma çabalarının bir parçası olarak 'Özgürlük Sesi' yayınları durdurulmuştur." denildi.

Açıklamada, yayının günün erken saatlerinde durdurulduğu ve bunun son 15 yıldaki ilk askıya alma kararı olduğu belirtildi.

Yayın İçeriği ve Geçmişi

Yayınlarda K-pop şarkıları ile birlikte Kuzey Kore'ye dair haberler de aktarılıyordu. Pyongyang'ın Rusya'ya asker göndermesi gibi gelişmeler de radyodan duyurulmuştu.

Radyo programı, 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasında Kuzey Kore'nin ilişkisi olduğu iddiasıyla yeniden başlatılmıştı.

Siyasi Adımlar ve Karşılıklı Hamleler

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor. Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi hoparlörlerle yapılan propaganda faaliyetini durdurdu; kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt verdi.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin sınır boyunca yerleştirilen, "propaganda yayını yapan hoparlörlerin" kaldırıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

