Güney Kore, 179 kişiyi kaybettiği uçak kazasını üstlenen e-postayı araştırıyor

Güney Kore'de Kritik Uçak Kazası Soruşturması

Güney Kore polisi, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu 179 kişinin yaşamını yitirdiği kazayı üstlenen bir e-postayı sorgulamak üzere harekete geçti. Japonya'dan gelen bu e-posta, Tokyo polisi ile işbirliği talep edilmesini gerektiriyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, 29 Aralık'ta gerçekleşen kazanın ardından, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişiden bir e-posta aldıklarını bildirdi.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, bu e-postada Jeju Air'deki 179 kişinin ölümüne yol açan kazanın üstlenilmesiyle birlikte, Güney Kore'nin bazı bölgelerinde “güçlü bombalar patlatılacağına dair” tehditlerin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve Interpol aracılığıyla Japon polisiyle işbirliği talep etmeyi planlıyoruz” denildi. Diplomatik kanallar aracılığıyla uluslararası cezai yargılama konusunda işbirliğimi de sürdürmeyi hedefliyoruz.

Kaza Detayları

Bangkok-Muan seferini gerçekleştiren Boeing 737-800 model tek koridorlu Jeju Air 7C2216 sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması yüzünden piste indikten sonra kontrolden çıkıp bir duvara çarpmıştı. Uçakta 6 mürettebat ve 175 yolcu bulunuyordu ve bu kaza neticesinde 179 kişi yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını ve ilk seferde iniş takımlarının açılmadığını beyan ederek, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında trajik olayın yaşandığını aktardı. Güney Kore havacılık tarihinin en büyük felaketi olarak kaydedilen bu olay sonrası, ülkede 7 gün sürecek ulusal yas ilan edilmişti.