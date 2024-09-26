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Güney Kore, 2027 Öncesi Köpek Eti Yasağı İçin Tazminat Paketi Açıklıyor

Güney Kore hükümeti, köpek eti yasağını 2027'den önce uygulamak için çiftçilere tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:15
Güney Kore, 2027 Öncesi Köpek Eti Yasağı İçin Tazminat Paketi Açıklıyor

Güney Kore Hükümeti, Köpek Eti Üretimi İçin Tazminat Paketi Sunuyor

Güney Kore, 2027'de köpek eti üretiminin yasaklanması planıyla ilgili önemli bir adım attı. Hükümet, köpek eti üretiminin erken sona ermesi amacıyla çiftçilere, teslim edecekleri hayvan başına tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Tazminat Miktarları Belirlendi

Güney Kore Tarım Bakanlığı, köpek eti üretimi yapan çiftliklerin 2027 öncesinde kapanmaları durumunda, hayvan başına 170 ile 450 dolar arasında tazminat verileceğini belirtti.

Hayvan Hakları Grubundan Destek, Çiftliklerden Eleştiri

Açıklama hayvan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılanırken, köpek çiftlikleri sendikaları tazminat miktarını yetersiz buldu. Köpek çiftlikleri sendikasından yapılan açıklamada, yasağın ertelenmesi ve tazminat miktarının köpek başına 1505 dolara çıkarılması talep edildi.

Yasa ve Cezalar

Ocak ayında parlamentodan geçen yasa, Güney Kore'de insan tüketimi için köpek eti üretiminin yasaklanmasını ve yasaya uymayanlara 2-3 yıl arasında hapis cezası verilmesini öngörüyor.

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