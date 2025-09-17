Güney Kore 8 bin 200 tonluk Aegis destroyer 'Dasan Jeong Yak-yong'u denize indirdi

Törensel iniş Ulsan tersanesinde gerçekleştirildi

Güney Kore Donanması, yeni nesil 8 bin 200 tonluk Aegis destroyerini düzenlenen törenle denize indirdi. Yonhap ajansının aktardığına göre, "Dasan Jeong Yak-yong" adlı gemi, Hyundai Heavy Industries'in Ulsan kentindeki tersanesinde inşa edildi.

Gemiye, adı verilen Jeong Yak-yong Joseon Hanedanlığı'nın 1392-1910 yılları arasındaki önemli düşünürlerinden alınırken, tersanede düzenlenen törenle resmi indirme işlemi tamamlandı. Destroyer, gelecek yıl teslim edildiğinde donanmanın envanterindeki beşinci Aegis destroyeri olacak.

Teknik özellikler ve yetenekler

Gemi, 170 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olarak tasarlandı. Donatıldığı sistemler arasında yerli üretim entegre sonar sistemi, gelişmiş denizaltı savunma yetenekleri ve MH-60R SeaHawk helikopter konuşlandırma kapasitesi bulunuyor.

Donanma ve Savunma Tedarik Programı İdaresi, geminin "donanmanın yüzey gemileri arasında en güçlü savaş kabiliyetlerine sahip olacağını ve deniz tabanlı üç eksenli caydırıcılık sisteminin temel unsurlarından biri haline geleceğini" açıkladı.

Proje kapsamı ve teslimat takvimi

Söz konusu gemi, 8 bin 200 tonluk üç destroyer inşasını kapsayan Gwanggaeto-III Batch-II projesi'nin ikinci unsuru olarak öne çıkıyor. Projenin ilk gemisi olan "Jeongjo the Great" destroyeri Aralık 2024'te hizmete girmişti.

Dasan Jeong Yak-yong'un 2026 sonunda Donanma Görev Filosu Komutanlığına katılması planlanıyor.