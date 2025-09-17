Güney Kore 8 bin 200 tonluk Aegis destroyer 'Dasan Jeong Yak-yong'u denize indirdi

Güney Kore Donanması, Ulsan tersanesinde inşa edilen 8 bin 200 tonluk Aegis destroyer 'Dasan Jeong Yak-yong'u denize indirdi; teslimat 2026 sonunda planlanıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:36
Güney Kore 8 bin 200 tonluk Aegis destroyer 'Dasan Jeong Yak-yong'u denize indirdi

Güney Kore 8 bin 200 tonluk Aegis destroyer 'Dasan Jeong Yak-yong'u denize indirdi

Törensel iniş Ulsan tersanesinde gerçekleştirildi

Güney Kore Donanması, yeni nesil 8 bin 200 tonluk Aegis destroyerini düzenlenen törenle denize indirdi. Yonhap ajansının aktardığına göre, "Dasan Jeong Yak-yong" adlı gemi, Hyundai Heavy Industries'in Ulsan kentindeki tersanesinde inşa edildi.

Gemiye, adı verilen Jeong Yak-yong Joseon Hanedanlığı'nın 1392-1910 yılları arasındaki önemli düşünürlerinden alınırken, tersanede düzenlenen törenle resmi indirme işlemi tamamlandı. Destroyer, gelecek yıl teslim edildiğinde donanmanın envanterindeki beşinci Aegis destroyeri olacak.

Teknik özellikler ve yetenekler

Gemi, 170 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olarak tasarlandı. Donatıldığı sistemler arasında yerli üretim entegre sonar sistemi, gelişmiş denizaltı savunma yetenekleri ve MH-60R SeaHawk helikopter konuşlandırma kapasitesi bulunuyor.

Donanma ve Savunma Tedarik Programı İdaresi, geminin "donanmanın yüzey gemileri arasında en güçlü savaş kabiliyetlerine sahip olacağını ve deniz tabanlı üç eksenli caydırıcılık sisteminin temel unsurlarından biri haline geleceğini" açıkladı.

Proje kapsamı ve teslimat takvimi

Söz konusu gemi, 8 bin 200 tonluk üç destroyer inşasını kapsayan Gwanggaeto-III Batch-II projesi'nin ikinci unsuru olarak öne çıkıyor. Projenin ilk gemisi olan "Jeongjo the Great" destroyeri Aralık 2024'te hizmete girmişti.

Dasan Jeong Yak-yong'un 2026 sonunda Donanma Görev Filosu Komutanlığına katılması planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu