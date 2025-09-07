Güney Kore: ABD'de Gözaltına Alınan İşçiler İçin Görüşmeler Sonuçlandı

Güney Kore, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskında gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Operasyon ve gözaltılar

Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül'de düzenlenen baskında, fabrikada 450'ye yakın kişi gözaltına alınmış; bunların 300'den fazlası Güney Koreli olarak bildirilmişti.

Resmi açıklamalar ve geri getirme süreci

Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini bildirdi. Kang'ın ifadesi şöyle: "Hala tamamlanması gereken idari prosedürler var. Prosedürler tamamlandığında özel uçak, vatandaşlarımızı getirmek üzere yola çıkacak."

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong ise Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu belirterek, "ABD'ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadelerini kullandı.