Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Hyundai-LG fabrikasına düzenlenen ICE baskınının Güney Koreli şirketleri ABD'ye doğrudan yatırım yapmaktan tereddüte düşürebileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:45
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung

Güney Kore liderinden ICE baskınına tepki: Yatırımlar endişe kaynağı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya düzenlediği baskının, Güney Koreli şirketlerin ABD'ye doğrudan yatırım kararlarını etkileyebileceğini söyledi.

Lee Jae Myung'in açıklamaları

Yonhap ajansının haberine göre, göreve gelişinin 100. gününde düzenlediği basın toplantısında Lee, baskın nedeniyle şirketlerin "ABD'ye doğrudan yatırım yapma konusunda çok tereddüt edebileceğini" belirtti. Lee, ayrıca "Şirketler, ABD'de olumsuz muameleye maruz kalmaktan endişe edebilir." diyerek, fabrika kurmanın "olumsuz veya zor olabileceğini" ve bunun şirketlerde kaygı yarattığını vurguladı.

Baskın ve gözaltılar

Georgia eyaletinde, Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül tarihinde ICE birimleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 300'den fazlasının Güney Koreli olduğu bildirildi.

Hükümetin tepkisi ve gelişmeler

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade ederek, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılması için görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıkladı. Haberde, söz konusu charter uçağının hafta sonuna kadar başkent Seul'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, haberde yer alan bir diğer açıklamada ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de bu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceğini bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te