Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung

Güney Kore liderinden ICE baskınına tepki: Yatırımlar endişe kaynağı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya düzenlediği baskının, Güney Koreli şirketlerin ABD'ye doğrudan yatırım kararlarını etkileyebileceğini söyledi.

Lee Jae Myung'in açıklamaları

Yonhap ajansının haberine göre, göreve gelişinin 100. gününde düzenlediği basın toplantısında Lee, baskın nedeniyle şirketlerin "ABD'ye doğrudan yatırım yapma konusunda çok tereddüt edebileceğini" belirtti. Lee, ayrıca "Şirketler, ABD'de olumsuz muameleye maruz kalmaktan endişe edebilir." diyerek, fabrika kurmanın "olumsuz veya zor olabileceğini" ve bunun şirketlerde kaygı yarattığını vurguladı.

Baskın ve gözaltılar

Georgia eyaletinde, Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül tarihinde ICE birimleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 300'den fazlasının Güney Koreli olduğu bildirildi.

Hükümetin tepkisi ve gelişmeler

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade ederek, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılması için görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıkladı. Haberde, söz konusu charter uçağının hafta sonuna kadar başkent Seul'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, haberde yer alan bir diğer açıklamada ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de bu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceğini bildirmişti.