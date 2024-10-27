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Güney Kore, ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore-Rusya İlişkilerine Karşı Ortak Endişe

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkilerini ve askeri işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:40
Güney Kore, ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore-Rusya İlişkilerine Karşı Ortak Endişe

Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Toplantıya İmza Attı

Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki derinleşen ikili ilişkiler ve askeri işbirliği üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Taraflar, bu durum karşısında Çin'in yapıcı bir rol oynamasını umut ediyor.

Şin Won-sik ve Danışmanlar Bir Araya Geldi

Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Shin Won-sik, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Takeo Akiba bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı. Toplantıda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair gelişmeler değerlendirildi.

Çin’den Beklentiler

Shin, toplantıda, Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker gönderme durumundan dolayı Çin'in de rahatsız olduğu varsayımsında bulundu. Taraflar, Pekin'in, Kuzey Kore ve Rusya'nın yakınlaşmasına karşı yapıcı bir tutum sergilemesini beklediklerini ifade etti.

Askeri Destek İddiaları

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nden gelen verilere göre, şu ana kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Koreli asker Rusya'ya sevk edildi. Aralık ayına kadar bu sayının 10 bine ulaşması bekleniyor. Kuzey Kore askerlerinin bu ülkeye gönderilmesinin, Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın askeri harekâtını desteklemek amacıyla düzenlendiği iddia ediliyor.

Ukrayna'nın Değerlendirmeleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, istihbaratın verilerine dayanarak, Rusya'nın 27-28 Ekim tarihlerinde Kuzey Koreli askerleri muharebe alanlarına konuşlandırma niyetinde olduğunu belirtti. Bu durumu, gerilimin tırmandığına dair bir adım olarak değerlendirdi.

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