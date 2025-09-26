Güney Kore, ABD'ye Nükleer Yakıt Zenginleştirme İhtiyacını Bildirdi

Güney Kore, ABD'ye nükleer yakıt zenginleştirme talebini iletti

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın Birleşmiş Milletler marjındaki görüşmesinde önemli konuların ele alındığı bildirildi.

Talebin içeriği ve gerekçesi

Cho Hyun, 26 nükleer reaktör işleten Güney Kore'nin, ticari amaçlar doğrultusunda nükleer yakıtın yeniden işlenmesi ve zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu Wright'a aktardı. Cho, bu talebin yalnızca ülkenin nükleer enerji reaktörlerinin istikrarlı şekilde çalışmasını sağlamak amacı taşıdığını vurguladı.

İşbirliği ve ileriye dönük adımlar

Taraflar, her iki ülkeden şirketlerin artan uluslararası nükleer santral talebini değerlendirmek için yakın bir ortaklığa ihtiyaç duyduğunda mutabık kaldı ve özel sektör işbirliğini geliştirmek üzere iletişim ve işbirliğini genişletme kararı aldılar.

Ayrıca, geçen ay Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump arasında nükleer enerji işbirliği konusundaki "anlamlı" görüşmeler hatırlatıldı ve tarafların ayrıntıları belirlemek üzere hükümetler arası istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştığı belirtildi.