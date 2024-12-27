Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon Suk Yeol'un Azil Davasını Görüşmeye Başladı

Yoon Suk Yeol'un Azil Davası Başladı

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un azil davasının ilk ön duruşmasına ev sahipliği yapıyor. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre; duruşma çerçevesinde, Yoon ve Ulusal Meclis temsilcileri tanık ve kanıt listelerini sunmakta ve gelecekteki duruşmaların tarihlerini belirlemek amacıyla bir araya geldiler.

Sıkıyönetim ve Yargı Süreci

3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan Yoon'un, davanın sonucunda ya görevden alınması ya da göreve iade edilmesi gündemde. Yoon, sıkıyönetim ilanının ardından ayaklanmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanmakta. Eğer suçlama onaylanırsa görevden alınacak ve 60 gün içinde erken başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Ancak suçlamanın reddedilmesi durumunda Yoon'un tekrar görevine iade edilmesi söz konusu.

Mahkemenin Karar Süreci

Anayasa Mahkemesi, Yoon'un azil davasına ilişkin kararını 14 Aralık'ta başlamış olan değerlendirme sürecinin ardından 6 ay içinde vermek zorunda.

Sıkıyönetim İlanı Üzerine Tartışmalar

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi ulusa sesleniş konuşmasında muhalefetin devlet karşıtı eylemlerine karıştığını ileri sürerek sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun bu kararı kaldırması ve sonrasında Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atılmıştır. Yoon, muhalefeti hükümetin işlevselliğini engellemekle suçlayarak sıkıyönetimi, Kuzey Kore yanlısı güçleri bertaraf etme ve anayasal özgürlükleri koruma amacıyla uyguladığını belirtmişti.

Sıkıyönetim sonrası Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı çağrısında bulunurken, askerlerin Ulusal Meclis'e girmesiyle ilgili bilgiler de kamuoyuna yansıdı. Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilerek hükümsüz hale geldi. Ardından Yoon, Bakanlar Kurulu onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdi.

Ayrıca, ana muhalefet partileri tarafından sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclis'e sunulan önerge, 7 Aralık'ta nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedildi. Ancak, muhalefetin aynı konudaki ikinci önergesi, 14 Aralık'ta nitelikli çoğunlukla kabul edildi. Böylece Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin kararı ilişkisine kadar görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.