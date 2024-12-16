Güney Kore Anayasa Mahkemesi Yoon'un Azil Davasını Görüşmek İçin Toplanıyor

Güney Kore'de Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle azil önergesini kabul etti. Bunun sonucunda, Anayasa Mahkemesi yargıçları azil davasını planlamak üzere toplandı.

Yonhap ajansının haberine göre, yüksek yargıçların bugün yapacakları toplantıda duruşma tarihleri, kanıtları değerlendirme süreci ve diğer planlamalar belirlenecek. Bu toplantıda, Yoon'a yargılama yetkisi tebligatı göndermesi ve yanıt talep etmesi bekleniyor. Ancak Yoon'un bu tebligata yanıt verme zorunluluğu bulunmuyor.

Duruşmalar tamamlandığında, kamuya açık olarak gerçekleştirilecek. Devlet Başkanı'nın duruşmalara katılması, ilke olarak gereklidir.

Azil Süreci Nasıl İşliyor?

Güney Kore'de, devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasi liderlerin azli için salt çoğunluk yeterli olmaktadır.

Azil oylamasının ardından, karar Anayasa Mahkemesi'ne intikal ediyor. Mahkeme, azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirerek duruşma düzenliyor. Bu aşamada mahkemenin, azil kararını onaylamak ya da reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınmış oluyor.

Eğer Anayasa Mahkemesi Yoon'un azline karar verirse, kendisi 2017'de azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin ardından görevden alınan ikinci devlet başkanı olacak.

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyondaki konuşmada, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını öne sürerek sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun oylamasının ardından sıkıyönetim kararı kaldırıldı ve daha sonra Bakanlar Kurulu onayıyla geri adım attı.

Yoon, muhalefeti 'hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle' suçlayarak sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı' amaçladığını ileri sürdü. Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, sıkıyönetim birlikleri olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirildi.

Ulusal Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi ve Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin bu oylamanın ardından 'hükümsüz' hale geldiğini duyurdu. Bunun üzerine Yoon, Bakanlar Kurulunu toplayarak, kabinenin onayıyla sıkıyönetimin sona erdiğini açıkladı.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için reddedildi. Ancak muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluk ile kabul edildi. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırılmış ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet etmiştir.