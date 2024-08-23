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Güney Kore Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 28 Can Kaybı Yaşadı

Güney Kore'de aşırı sıcaklar bu yıl 28 kişinin ölümüne yol açtı, sağlık sorunları ise 3 binin üzerinde kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:02
Güney Kore Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 28 Can Kaybı Yaşadı

Güney Kore Aşırı Sıcaklarla Mücadele Ediyor

Bu yıl Güney Kore, aşırı sıcakların etkisiyle büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamalara göre, 20 Mayıs'tan beri aşırı sıcak hava koşullarının sebep olduğu 3,019 sağlık olayı kaydedildi.

Can Kaybı ve Sağlık Sorunları

Açıklamada, bu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e ulaştığı bildirildi. Hükümetin önlemleri artırmasına rağmen, sorunlar devam ediyor.

Sıcak Hava Dalgasının Uzun Sürebileceği Uyarısı

Güney Kore Meteoroloji İdaresi ise, sıcak hava dalgasının eylül ayının başına kadar etkisini sürdürebileceğini belirtti. Ayrıca, 2018 yılındaki en sıcak haziran ayı kayıtlarda kırılırken, alarm durumunun başkent Seul dahil 92 bölgede geçerli olduğu ifade edildi.

Bu koşullar altında, hükümetin önümüzdeki günlerde daha fazla önlem alması bekleniyor.

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