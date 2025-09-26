Güney Kore, Baengnyeong'da Sınır İhlaline Uyarı Ateşiyle Müdahale

Güney Kore ordusu, Baengnyeong adası yakınlarında sabah 05.00 civarında Kuzey Kore ticaret gemisinin sınırı geçmesi üzerine sesli uyarı ve uyarı ateşiyle gemiyi geri çekti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:45
Güney Kore, Baengnyeong'da Sınır İhlaline Uyarı Ateşiyle Müdahale

Güney Kore, Baengnyeong'da Sınır İhlaline Uyarı Ateşiyle Müdahale

Güney Kore ordusu, tartışmalı batı deniz sınırını kısa süreliğine geçen Kuzey Kore ticaret gemisini uzaklaştırmak için uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Olayın ayrıntıları

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Kuzey Kore ticaret gemisi Baengnyeong adası yakınlarındaki Kuzey Sınır Hattı'nı sabah 05.00 civarında geçti.

Bunun üzerine Güney Kore güçlerinin önce sesli uyarı verdiği, ardından hedefi uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu geminin kısa süre sonra geri çekildiği kaydedildi.

Resmi açıklama ve bilinmeyenler

Açıklamada, Kuzey Kore güçlerinin uyarı ateşine karşılık verip vermediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığı vurgulandı.

Olay, bölgedeki sınır geriliminin sürdüğünü gösterirken, resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklama olayın detaylarını sınırlı şekilde aktardı.

