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Güney Kore Bakanlık Sitelerine Siber Saldırı

Güney Kore'de birçok bakanlık sitesi siber saldırıya uğradı, incelemeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:36
Güney Kore Bakanlık Sitelerine Siber Saldırı

Güney Kore'deki Siber Saldırılar

Güney Kore, Savunma ve Çevre Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu birçok bakanlık sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurdu. Olayla ilgili açıklamalar, bakanlıklarda görevli yetkililer tarafından yapıldı.

Olayın Ayrıntıları

5 Kasım Salı günü, saat 17.30 sularında Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesine DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddine) saldırısı gerçekleştirildi. Bu durum, sitenin belirli bir süre için hizmet dışı kalmasına yol açtı.

İnceleme ve Önlemler

Siber güvenlik alanında uzman olan Güney Kore Bilgi Kaynakları Servisi'nden bir yetkili, ülkedeki pek çok bakanlık sitesinin hedef alındığını belirtti. Yetkili, "Saldırılar şu anda sona ermiş gibi gözüküyor ancak kesin bir bitiş yok. Çalışmalarımıza devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Saldırının Arkası ve Önlemler

Yetkililer, saldırının arkasında kimin olabileceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde de bağlantı sorunları yaşanmış ve bunun sonucu olarak Siber Operasyonlar Komutanlığı devreye girmiştir.

Güney Kore'yi gözlemleyen siber güvenlik uzmanları, Kuzey Kore'nin siber saldırıları konusunda yerel kuruluş ve işletmelere veri koruma hazırlıklarını artırmaları yönünde uyarılarda bulunmuştur.

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