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Güney Kore Başkanı Yoon'dan Kuzey Kore ile Birleşme Eleştirisi

Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol, birleşme karşıtı görüşleri anayasaya aykırı olarak değerlendirdi, güvenlik endişelerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:14
Güney Kore Başkanı Yoon'dan Kuzey Kore ile Birleşme Eleştirisi

Yoon'dan Birleşme Ziyareti

Güney Kore'nin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore ile birleşmeyi eleştiren siyasileri sert bir dille kınadı. Yoon, bu görüşlerin anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Tepkisi Eski Başkan'a

Güney Kore'ninin Yonhap haber ajansına göre, Yoon, kabine toplantısında Moon Jae-in'in eski özel kalem müdürü Im Jong-seok'un önerilerine tepki gösterdi. Yoon, "Birleşme hareketine hayatlarını adamış kişilerin, Kuzey Kore'nin iki devlet teorisini savunmasını anlamıyorum. Bu, anayasamıza aykırı bir düşünce tarzıdır," dedi.

Güvenlik Endişeleri

Kuzey Kore'nin düşmanca tutumuna dikkat çeken Yoon, yeniden birleşme hedefinden vazgeçmenin iki Kore arasındaki gerginliği artıracağını ve Kore Yarımadası'nda daha büyük güvenlik tehditleri oluşturacağını belirtti. Yoon, "Bu tür dayanaksız öneriler bir çatışma ortamı oluşturur," şeklinde konuştu.

Gerçek Barış Vurgusu

Yoon, hükümetinin liberal demokrasi temelinde birleşme konusunda kararlı olduğunun altını çizerken, "Boş sözler yerine güçlü iktidar ve ilkelerle inşa edilen gerçek barışa ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.

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