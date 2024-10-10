Güney Kore'de 600 Binden Fazla Araç Geri Çağrılıyor

Güney Kore'de Yüzbinlerce Araç Geri Çağrılacak

Güney Kore, otomotiv endüstrisinde önemli bir gelişmeyle karşı karşıya. Üç farklı otomobil şirketi, üretim hataları nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, bu konuyla ilgili tebligat yayımladı.

Geri Çağrılacak Araç Sayısı ve Modeller

Hyundai Motor, Kia Corp. ve GM Korea bünyesindeki toplamda 10 farklı modelin yer aldığı 607 bin 502 aracın geri çağrılacağı bildirildi. Özellikle, Hyundai'nin 312 bin 744 ve Kia'nın 285 bin 327 aracı, hava yastığı kontrol ünitesindeki tasarım hatası sebebiyle geri alınacak.

Tasarımsal Hataların Etkisi

Ayrıca, iç parçaların hasar görmesi ve hava yastıklarının açılmaması gibi sorunlar nedeniyle bu araçlara düzeltici önlemler uygulanması öngörülüyor.

Kia EV9 ve GM Korea Araçları da Geri Çağrılıyor

Kia'nın 8 bin 592 adet EV9 modeli, elektronik fren yazılımındaki hatalar nedeniyle geri çağrılacak. Aynı zamanda, GM Korea'nın ithal ettiği ve fren hidroliğindeki yetersizlik nedeniyle uyarı ışıklarının yanmadığı toplamda 839 aracın da geri çağrılacağı belirtiliyor.

Bu durum, otomotiv sektöründe tüketici güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.