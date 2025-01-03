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Güney Kore'de 8 Katlı Binadaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Seoul'un güneyindeki Seongnam'da 8 katlı bir binada çıkan yangında 300'den fazla kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:40
Güney Kore'de 8 Katlı Binadaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Güney Kore'de Yangın Paniği

Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde yer alan Seongnam şehrinde bulunan 8 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın Detayları

Yerel haber ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre, yangın sırasında binada bulunan 300'den fazla kişi başarılı bir şekilde tahliye edildi. Yetkililer, tahliye edilenlerden 70 kişinin kendi çabalarıyla, 240'ının ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Yangında, yaklaşık 130 kişinin dumandan etkilendiği, ancak sağlık durumlarının ağır olmadığı vurgulandı. Yangının, binanın ilk katındaki bir restoranın mutfağında başladığı ve zamanla diğer katlara yayıldığı tahmin ediliyor.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Söz konusu yangının çıkma nedeni ile ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye araçları, yangının tamamen söndürülmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara devam ediyor.

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