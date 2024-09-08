Güney Kore'de Askeri Fotoğraflar 'Deepfake' Tehlikesi Nedeniyle Kaldırıldı

Güney Kore'de 'Deepfake' Alarmı

Güney Kore'de, manipüle edilmiş görüntüler ve sesler kullanarak sahte cinsel içerikli görseller oluşturma amacıyla kullanılan 'deepfake' teknoloji tehdidi nedeniyle, askeri personnelin fotoğrafları ilgili kurumun iç iletişim ağından kaldırıldı.

Savunma Bakanlığından Açıklama

Yonhap ajansının haberine göre, yapay zeka destekli sahte içeriklerin yayılmasının yarattığı rahatsızlık sonrası, Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili konuya dair açıklamalarda bulundu. Üst düzey yetkililerin fotoğraflarının, yaratılabilecek 'sahte cinsel içerikler' için kullanım tehlikesi nedeniyle erişime kapatıldığı bildirildi.

Yetkili Erişimi Kısıtlandı

Açıklamada, askerlerin fotoğraflarına sadece yetkililerin erişebileceği vurgulandı. Bu durum, askeri güvenliğin sağlanması adına kritik bir önlem olarak değerlendirildi.

Güney Kore’de Deepfake Olaylarına Dikkat

Ülkede, üniversite ve okullara ait bazı sohbet gruplarında, çoğunluğu kadın ve kız çocukları olan birçok mağdurun 'deepfake' yöntemi kullanılarak cinsel içerikli görüntülerinin yayıldığı tespit edildi. Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu tür içeriklerin yayıldığı Telegram platformuna "suça yataklık" etme gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını açıkladı.

Telegram Zorunlu İçerik Kaldırma İşlemi Başlattı

Söz konusu açıklamalar ardından, Telegram'ın platformda bulunan sakıncalı 25 içeriği kaldırdığı bildirildi. Bu durum, platformların ve hükümetlerin dijital güvenliği sağlama çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.