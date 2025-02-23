Güney Kore'de Azalan Nüfus Nedeniyle 49 Okul Kapatılacak

Güney Kore'de Kapatılacak Okulların Detayları

Güney Kore, azalan nüfus nedeniyle ciddi bir eğitim reformuna gidiyor. Ülke genelindeki toplam 49 okul, 2024 yılı sonuna kadar kapatılacak. Bu okullar, çoğunlukla kırsal kesimlerde bulunuyor ve eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitime devam etmek için yeterli öğrenci sayısının bulunmaması gerekçe gösterildi.

Eğitim Sistemi ve Kapanmaların Ardındaki Nedenler

The Korea Herald'ın haberine göre, 2023 yılında 22 okul kapatılırken, bu sayının 2024 yılında 33'e çıkması bekleniyor. Bu durum, Güney Kore’de okul çağındaki nüfusun azalmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ülke, 2017'de 65 yaş ve üzerindeki bireylerin nüfusun %14'ünü oluşturmasıyla "yaşlı toplum" kategorisine girmiştir. Ayrıca, Güney Kore 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Sosyoekonomik nedenler bir yana, bu durum, eğitim sisteminin gelecekteki zorluklarını da beraberinde getiriyor.

Güney Kore, azalan doğum oranlarının etkilerini delicede yaşarken, bu okulların kapatılması, kırsal kesimlerdeki eğitim olanaklarını daha da kısıtlayabilir.