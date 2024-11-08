Güney Kore'de Balıkçı Gemisi Batıyor: 2 Ölü, 12 Kayıp

Güney Kore'nin Jeju Kenti Açıklarında Feci Kaza

Güney Kore'nin güney sahilinde yer alan Jeju kenti yakınlarında bir balıkçı gemisinin batması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Yerel haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, Biyang Adası açıklarında 27 mürettebatı bulunan bir balıkçı gemisi battı. Olay sonrası, Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yapılan açıklamalara göre, 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde bulundu ve 13 kişi kurtarıldı. Ancak, kayıp durumda olan 12 kişi için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Yetkililerden Açıklama

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaşanan trajedi sonrası ilgili kurumlara destek talimatı verirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Olay yerinde, 18 gemi ve birçok hava aracı arama kurtarma çalışmalarına katılmakta.

Bu üzücü olay, bölgede büyük bir üzüntüye neden olurken, kurtarma çalışmalarının başarıya ulaşması umuluyor.