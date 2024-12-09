Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Faciası: 7 Kayıp

Güney Kore'de Tekne Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Gyeongju kenti açıklarında meydana gelen trajik bir olayda, bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Kaza Detayları

Pohang Sahil Güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kaza bir kum dubasına çarpma sonucunda gerçekleşti. Tekne, 3 Güney Koreli ve 5 Endonezyalı’dan oluşan toplam 8 kişiyi taşıyordu.

Olay sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları, sahil güvenlik botları ve helikopterlerin katılımıyla devam ediyor. Kaybolan kişi için yapılan aramalar, kurtarma ekiplerinin tüm çabalarını seferber ettiği bir süreçte sürüyor.