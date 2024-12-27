Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo Azledildi

Güney Kore'de Siyaset Sarsılıyor

Güney Kore'nin ulusal meclisinde gerçekleştirilen önemli bir oylama süreci, ülkenin siyasi gündemini derinden etkiledi. Başbakan Han Duck-soo, devlet başkanlığına vekalet etme görevindeyken, meclis üyeleri tarafından azledildi.

Olayın Arka Planı

Meclis oylaması, siyasi gerilimlerin yükseldiği bir ortamda gerçekleşti. Han Duck-soo'nun azledilmesi, birçok vatandaş ve siyasi analist tarafından geniş bir yankı uyandırdı.

Gelecek Aşamalar

Bu gelişmeler doğrultusunda, siyasi partilerin alacağı pozisyonlar ve atacakları adımlar merak konusu oldu. Ülkedeki istikrarın ne yönde etkileneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.